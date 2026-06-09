Taiwan simula un’invasione cinese sulla costa occidentale

Taiwan ha condotto un’importante esercitazione militare lungo la costa occidentale dell’isola, simulando la distruzione di una forza d’invasione cinese. Le manovre, svolte in più località contemporaneamente, hanno coinvolto sistemi missilistici e artiglieria pesante. L’operazione rientra nella strategia di Taipei per rafforzare la propria capacità di difesa di fronte alla crescente pressione militare di Pechino, che continua a rivendicare la sovranità sull’isola.