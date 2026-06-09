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Taiwan simula un’invasione cinese sulla costa occidentale

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Taiwan ha condotto un’importante esercitazione militare lungo la costa occidentale dell’isola, simulando la distruzione di una forza d’invasione cinese. Le manovre, svolte in più località contemporaneamente, hanno coinvolto sistemi missilistici e artiglieria pesante. L’operazione rientra nella strategia di Taipei per rafforzare la propria capacità di difesa di fronte alla crescente pressione militare di Pechino, che continua a rivendicare la sovranità sull’isola.

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