Ucraina, raid russi nella regione di Kharkiv: morti e feriti

Almeno quattro persone sono morte e più di 20 sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo con missili e droni nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Lo ha confermato il governatore della regione Oleh Syniehubov. I vigili del fuoco sono intervenuti tra edifici danneggiati e macerie per domare le fiamme e soccorrere i feriti. L'attacco arriva a pochi giorni dalla richiesta di un dialogo diretto con Mosca da parte di Zelensky e dal rifiuto di Putin di avviare qualsiasi tipo di colloquio con l'Ucraina.