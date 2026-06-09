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Papa Leone XIV scortato dai caccia da Madrid a Barcellona

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Durante la visita apostolica in Spagna, l'aereo di Papa Leone XIV è stato scortato da caccia militari nel trasferimento da Madrid a Barcellona. Il momento è stato ripreso in un video diffuso dalla stampa al seguito del Pontefice a bordo del velivolo.

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