Papa Leone al Bernabéu tra fedeli e Real Madrid

Papa Leone XIV ha incontrato circa 70mila fedeli allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nell'ultimo grande appuntamento della sua visita nella capitale spagnola. Durante l'evento, animato da musica e spettacoli, il Pontefice ha incontrato rappresentanti delle comunità cattoliche locali. Papa Leone ha inoltre ricevuto il saluto del presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, che gli ha donato una maglia personalizzata del club e una miniatura dello stadio Bernabéu.