Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Papa Leone al Bernabéu tra fedeli e Real Madrid

Mondo

Papa Leone XIV ha incontrato circa 70mila fedeli allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nell'ultimo grande appuntamento della sua visita nella capitale spagnola. Durante l'evento, animato da musica e spettacoli, il Pontefice ha incontrato rappresentanti delle comunità cattoliche locali. Papa Leone ha inoltre ricevuto il saluto del presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, che gli ha donato una maglia personalizzata del club e una miniatura dello stadio Bernabéu.

Prossimi video

Ucraina, Zelensky: "La Russia sta perdendo l’iniziativa"

Mondo

Terremoto Filippine, decine di morti, soccorritori al lavoro

Mondo

Albania, protesta contro il resort legato a Jared Kushner

Mondo

Ucraina, raid russi nella regione di Kharkiv: morti e feriti

Mondo

SkyTg24, Timeline, escaltion in Medio Oriente: l’Iran attacca Israele

Mondo

Papa Leone al Bernabéu tra fedeli e Real Madrid

Mondo