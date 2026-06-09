Papa Leone XIV ha incontrato circa 70mila fedeli allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nell'ultimo grande appuntamento della sua visita nella capitale spagnola. Durante l'evento, animato da musica e spettacoli, il Pontefice ha incontrato rappresentanti delle comunità cattoliche locali. Papa Leone ha inoltre ricevuto il saluto del presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, che gli ha donato una maglia personalizzata del club e una miniatura dello stadio Bernabéu.
Prossimi video
Ucraina, Zelensky: "La Russia sta perdendo l’iniziativa"
Mondo
Terremoto Filippine, decine di morti, soccorritori al lavoro
Mondo
Albania, protesta contro il resort legato a Jared Kushner
Mondo
Ucraina, raid russi nella regione di Kharkiv: morti e feriti
Mondo
SkyTg24, Timeline, escaltion in Medio Oriente: l’Iran attacca Israele
Mondo
Papa Leone al Bernabéu tra fedeli e Real Madrid
Mondo
Nuova Zelanda, venti record e onde fino a 9 metri
Mondo