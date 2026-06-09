Kenya, tensione a Nanyuki dove centinaia di persone protestano contro un centro di quarantena per l’Ebola finanziato dagli Stati Uniti vicino alla base di Laikipia. Gli scontri con la polizia hanno causato l’uso di gas lacrimogeni e arresti; secondo testimoni, un manifestante sarebbe stato ucciso. I residenti contestano il progetto per rischi sanitari e scarsa trasparenza. Nonostante alcune decisioni della magistratura locale abbiano temporaneamente sospeso il progetto, le autorità continuano a difendere l’iniziativa come misura di contenimento sanitario internazionale.
Prossimi video
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto sanzioni
Mondo
Ambasciatore del Pakistan in Italia: Il mio Paese è mediatore di pace
Mondo
Caso Nessy Guerra, arrestato ex marito
Mondo
Artemis III, Luca Parmitano verso la Luna: "Sono onorato"
Mondo
Kenya, proteste a Nanyuki contro centro Ebola USA: un morto
Mondo
Sky Cube 9/6 - Iran e proteste, Trump si gioca le midterm?
Mondo
Ravenna, rapina da 40mila euro:cinque arresti in due regioni
Mondo