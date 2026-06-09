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Kenya, proteste a Nanyuki contro centro Ebola USA: un morto

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Kenya, tensione a Nanyuki dove centinaia di persone protestano contro un centro di quarantena per l’Ebola finanziato dagli Stati Uniti vicino alla base di Laikipia. Gli scontri con la polizia hanno causato l’uso di gas lacrimogeni e arresti; secondo testimoni, un manifestante sarebbe stato ucciso. I residenti contestano il progetto per rischi sanitari e scarsa trasparenza. Nonostante alcune decisioni della magistratura locale abbiano temporaneamente sospeso il progetto, le autorità continuano a difendere l’iniziativa come misura di contenimento sanitario internazionale.

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