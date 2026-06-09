Aurora australe, timelapse spettacolare dalla SpaceX Dragon

L'astronauta della Nasa Jessica Meir, impegnata nella missione SpaceX Crew-12, ha condiviso un timelapse incredibile dell'aurora australe ripresa dalla navicella SpaceX Dragon. "Ha danzato e serpeggiato direttamente sotto di noi, mettendo in scena uno spettacolo notevole - ha scritto Meir sui social -. Sono in soggezione davanti a questo fenomeno etereo".