Aurora australe, timelapse spettacolare dalla SpaceX Dragon

L'astronauta della Nasa Jessica Meir, impegnata nella missione SpaceX Crew-12, ha condiviso un timelapse incredibile dell'aurora australe ripresa dalla navicella SpaceX Dragon. "Ha danzato e serpeggiato direttamente sotto di noi, mettendo in scena uno spettacolo notevole - ha scritto Meir sui social -. Sono in soggezione davanti a questo fenomeno etereo".
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