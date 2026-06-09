Accoltellamento a Belfast: un arrestato per tentato omicidio

Un uomo di circa 30 anni, ritenuto di origini somale, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo un'aggressione con un coltello nella zona di Kinnaird Avenue, a nord di Belfast. La vittima, un uomo sulla quarantina, è ricoverata in gravi condizioni con ferite al viso, al collo e alla schiena. Il premier britannico Keir Starmer ha definito il fatto "agghiacciante" e il capo della polizia nordirlandese ha parlato di “attacco brutale”.
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