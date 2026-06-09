Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Accoltellamento a Belfast: un arrestato per tentato omicidio

Mondo

Un uomo di circa 30 anni, ritenuto di origini somale, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo un'aggressione con un coltello nella zona di Kinnaird Avenue, a nord di Belfast. La vittima, un uomo sulla quarantina, è ricoverata in gravi condizioni con ferite al viso, al collo e alla schiena. Il premier britannico Keir Starmer ha definito il fatto "agghiacciante" e il capo della polizia nordirlandese ha parlato di “attacco brutale”.

Prossimi video

Caso Nessy Guerra, arrestato ex marito

Mondo

Artemis III, Luca Parmitano verso la Luna: "Sono onorato"

Mondo

Kenya, proteste a Nanyuki contro centro Ebola USA: un morto

Mondo

Sky Cube 9/6 - Iran e proteste, Trump si gioca le midterm?

Mondo

Ravenna, rapina da 40mila euro:cinque arresti in due regioni

Mondo

Trump fischiato al Madison Square Garden

Mondo