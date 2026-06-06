Morta a 93 anni Bernadette Chirac, ex first lady di Francia

È morta all'età di 93 anni Bernadette Chirac, moglie dell'ex presidente francese Jacques Chirac e first lady dal 1995 al 2007. Figura molto popolare in Francia, è stata impegnata per decenni in attività politiche e benefiche, in particolare con la campagna "Pièces Jaunes" a sostegno dei bambini ricoverati in ospedale.
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