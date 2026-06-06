Australia, squalo attacca e uccide un uomo ad Albany

Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea con la famiglia al largo dell'Isola di Michaelmas, vicino ad Albany, in Australia occidentale. I paramedici intervenuti a riva non hanno potuto salvarlo. Si tratta del terzo attacco di squalo mortale in Australia nelle ultime tre settimane.
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