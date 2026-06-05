Usa, Camera stanzia 8 miliardi di dollari di aiuti a Kiev

La Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per destinare nuovi aiuti all’Ucraina. Sono stati stanziati 8 miliardi di dollari, e al contempo sono state introdotte nuove sanzioni contro i settori dell’energia e della finanza della Russia. La Camera Usa ha approvato il provvedimento nella tarda serata del 4 giugno, con 226 voti favorevoli e 195 contrari. A sostenere la misura sono stati anche 18 repubblicani, che si sono uniti a tutti i democratici, tranne uno. ll provvedimento è arrivato in aula dopo che un numero sufficiente di repubblicani ha scelto di schierarsi con i democratici, scavalcando così i vertici del partito repubblicano. Una misura che si pone in netto contrasto con l’approccio dell’amministrazione Trump al conflitto e che ora passa al Senato, dove il suo futuro appare più incerto.