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Gaza, tra le macerie dopo un nuovo raid israeliano

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A Zawayda, nel centro della Striscia di Gaza, i residenti hanno ispezionato i danni causati da un raid israeliano che ha colpito un’abitazione durante la notte. L’attacco è avvenuto mentre restano in stallo i colloqui indiretti tra Israele e Hamas sulla seconda fase del cessate il fuoco, che dovrebbe includere il disarmo del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane da parte della Striscia.

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