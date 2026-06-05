Gaza, tra le macerie dopo un nuovo raid israeliano

A Zawayda, nel centro della Striscia di Gaza, i residenti hanno ispezionato i danni causati da un raid israeliano che ha colpito un’abitazione durante la notte. L’attacco è avvenuto mentre restano in stallo i colloqui indiretti tra Israele e Hamas sulla seconda fase del cessate il fuoco, che dovrebbe includere il disarmo del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane da parte della Striscia.