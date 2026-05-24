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Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'aggressore

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Le forze di sicurezza statunitensi hanno aperto il fuoco contro un uomo armato vicino alla Casa Bianca, a Washington. Secondo il Secret Service, il sospetto è morto dopo il ricovero in ospedale, mentre un passante è rimasto ferito durante la sparatoria.

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