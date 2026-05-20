Sky Cube 20/5 - Caso Regeni, a che punto è il processo?

A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, il caso resta al centro di un’indagine segnata da depistaggi e da un percorso giudiziario ancora in corso. “Tutto il male del mondo” è il primo documentario che ricostruisce il sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano attraverso le voci dei suoi genitori e dell’avvocata Alessandra Ballerin. Con lei e con il giornalista Stefano Nazzi ne parliamo insieme a Stefania Pinna nella puntata di oggi di Sky Cube
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