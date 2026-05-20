Iran, riapre la Borsa di Teheran dopo 80 giorni di chiusura

La Borsa di Teheran ha ripreso le contrattazioni dopo circa 80 giorni di chiusura seguiti agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Analisti e investitori parlano di una ripresa incerta, con diversi settori che risultano essere gravemente colpiti dalle conseguenze del conflitto e molte aziende sospese dalle contrattazioni.
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