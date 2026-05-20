Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iran, riapre la Borsa di Teheran dopo 80 giorni di chiusura

Mondo

La Borsa di Teheran ha ripreso le contrattazioni dopo circa 80 giorni di chiusura seguiti agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Analisti e investitori parlano di una ripresa incerta, con diversi settori che risultano essere gravemente colpiti dalle conseguenze del conflitto e molte aziende sospese dalle contrattazioni.

Prossimi video

Cina-Russia, Putin e Xi Jinping si incontrano per la 40esima volta

Mondo

Putin: "Tra Cina e Russia stretta collaborazione"

Mondo

Modi in Italia, Mattarella: "Intensificare collaborazione"

Mondo

Gaza, danni e macerie dopo un raid israeliano ad al-Bureij

Mondo

Estonia, drone ucraino abbattuto dalla Nato

Mondo

Alluvioni in Cina, almeno 21 morti e diversi dispersi

Mondo