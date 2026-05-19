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Sky Cube 19/5 - Stretto di Hormuz, vacanze salve?

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Le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a far discutere sugli effetti economici della crisi in Medio Oriente. I timori sulle vacanze sembrano ridimensionati: i collegamenti ci saranno, non è ancora chiaro a quali prezzi. Ma i viaggi estivi non sono l'unico effetto possibile sulle famiglie. Ne parliamo nello Sky Cube con Tonia Cartolano e il vice direttore di Sky TG24 Alessandro Marenzi

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