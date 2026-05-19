Sky Cube 19/5 - Stretto di Hormuz, vacanze salve?

Le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a far discutere sugli effetti economici della crisi in Medio Oriente. I timori sulle vacanze sembrano ridimensionati: i collegamenti ci saranno, non è ancora chiaro a quali prezzi. Ma i viaggi estivi non sono l'unico effetto possibile sulle famiglie. Ne parliamo nello Sky Cube con Tonia Cartolano e il vice direttore di Sky TG24 Alessandro Marenzi
Prossimi video
Gaza, Israele blocca 47 barche della Global Sumud Flotilla
Mondo
Hajj, i pellegrini musulmani compiono il Tawaf alla Mecca
Mondo
Jabalia, raid israeliano sul campo profughi palestinese
Mondo
Sparatoria San Diego, 5 morti a moschea, anche 2 attentatori
Mondo
Putin a Pechino: relazioni fra Russia e Cina a un livello senza precedenti
Mondo
Maldive, recuperati corpi dei sub Gualtieri e Montefalcone
Mondo
Maldive, sub in acqua per recuperare i corpi degli italiani
Mondo