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Rotterdam, nave da crociera Hondius attracca al porto

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La nave MV Hondius, al centro di un focolaio di hantavirus, è attraccata a Rotterdam dopo giorni trascorsi al largo di Capo Verde. Le autorità olandesi hanno predisposto misure di quarantena per le persone ancora a bordo.

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