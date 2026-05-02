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La balena Timmy è salva, torna libera nel Mare del Nord

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Una balena, rimasta per settimane nel Mar Baltico, è stata accompagnata fino al Mare del Nord e liberata. Dopo l’intervento dei soccorritori, l’animale ha ripreso a nuotare in mare aperto, sotto monitoraggio.

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