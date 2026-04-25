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Sky TG25, il Re e Leone - puntata del 25 aprile 2026

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Alessio Viola

Alessio Viola

Gli attacchi di Trump a Papa Leone XIV e lo scontro tra le diverse anime dell'America religiosa. Quale ruolo - anche politico - ricopre il Pontefice nell'era degli Stati Uniti di Donald Trump. Ospiti di Alessio Viola a Sky TG25, Vittorio Emanuele Parsi - Relazioni Internazionali Università Cattolica di Milano - e Piero Schiavazzi - Docente Geopolitica Vaticana Università Link

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