San Salvador, processo "virtuale" per 486 capi di una gang

A San Salvador è iniziato un maxi-processo "virtuale" a carico di 486 presunti leader della gang Mara Salvatrucha, nota come MS-13. Gli imputati, disposti tutti davanti a dei monitor nel carcere di massima sicurezza CECOT, sono accusati di oltre 47mila reati commessi tra il 2012 e il 2022, tra cui omicidi, estorsioni, sequestri di persona e traffico di armi. Il direttore del CECOT Belarmino Garcia ha definito gli imputati i criminali più pericolosi dell'organizzazione e i pm sostengono che il gruppo abbia tentato di creare uno stato parallelo attraverso il controllo territoriale.