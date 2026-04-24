Chernobyl, a 40 anni dal disastro resta il rischio nucleare

A quasi 40 anni dal disastro, la centrale di Chernobyl è esposta a nuovi rischi. I danni al sarcofago causati dalla guerra e le difficoltà di manutenzione per le radiazioni alimentano le preoccupazioni. Esperti avvertono: senza interventi entro il 2030, cresce il pericolo per la sicurezza nucleare.
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