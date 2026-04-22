Finlandia, violino vola a terra durante concerto

Un preziosissimo violino Guadagnini, dal valore stimato di quasi 1 milione di dollari, è finito a terra durante un concerto in Finlandia. Lo strumento era nelle mani della solista Elina Vähälä, che durante la sua esibizione è stata urtata accidentalmente dal direttore d’orchestra britannico Matthew Halls. Nello scontro, il violino è caduto sul palco: un imprevisto che ha costretto all'immediata interruzione dell'esecuzione, necessaria per consentire all'artista di recuperare lo strumento e riprendere a suonare.
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