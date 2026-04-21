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Corte Ue: legge anti-LGBTQ+ dell'Ungheria viola diritto

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La Corte di giustizia dell’Ue ha stabilito che la legge ungherese sui contenuti LGBTQ+ viola il diritto europeo e i valori fondamentali dell’Unione. La norma del 2021 aveva imposto forti restrizioni, soprattutto per i minori. Secondo la Corte, l’effetto è stato quello di “vietare o limitare l'accesso a contenuti il cui elemento determinante è la rappresentazione o la promozione della divergenza rispetto all'identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell'omosessualità". I giudici di Lussemburgo si sono espressi dopo un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea.

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