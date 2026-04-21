Teotihuacan, sparatoria sui turisti: un morto e 4 feriti

Un uomo armato ha aperto il fuoco contro alcuni turisti alle piramidi di Teotihuacan, vicino a Città del Messico, uccidendo una donna canadese e ferendo altre quattro persone prima di togliersi la vita. Tra i feriti due colombiani, un canadese e un russo. Il sito archeologico, che nell'ultimo anno ha accolto 1,8 milioni di visitatori, è stato evacuato e transennato dalla polizia e sul luogo sono intervenuti soccorritori ed esperti forensi.
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