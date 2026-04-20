Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Papa Leone in Angola: "Pane di tutti diventa di pochi"

Mondo

Continua il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Il Pontefice ha trascorso la sua terza giornata in Angola a Saurimo, visitando una casa di accoglienza per anziani e celebrando la messa nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione. "Quando l'ingiustizia corrompe i cuori, il pane di tutti diventa possesso di pochi. Davanti a questi mali, Cristo ascolta il grido dei popoli e rinnova la nostra storia: da ogni caduta ci rialza, in ogni sofferenza ci conforta, nella missione ci incoraggia", ha detto il Papa. "Dio non è un erogatore di servizi o un idolo che si cerca solo quando ci serve, finché ci serve", ha aggiunto.

Prossimi video

Giappone, terremoto nel Nord-Est e allarme tsunami

Mondo

Sisma in Giappone, prime onde tsunami contro le coste

Mondo

Mar Baltico, ancora bloccata la balena arenata

Mondo

Filippine, proteste contro USA: bruciato fantoccio di Trump

Mondo

Leone XIV, "Desideri gente sfruttati dai prepotenti"

Mondo

Marina Usa apre il fuoco e sequestra una nave cargo iraniana

Mondo