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Mar Baltico, ancora bloccata la balena arenata

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Una balena arenata da settimane su un banco di sabbia al largo della costa tedesca del Mar Baltico ha brevemente nuotato per alcune ore guidata dalle imbarcazioni di una società locale di salvataggio, prima di incagliarsi nuovamente e di rimanere ancora immobile. Un gruppo privato ha tentato di liberarla con alcuni escavatori, ma l'operazione non ha avuto successo e ora il cetaceo si è di nuovo bloccato.

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