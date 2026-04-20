Mar Baltico, ancora bloccata la balena arenata

Una balena arenata da settimane su un banco di sabbia al largo della costa tedesca del Mar Baltico ha brevemente nuotato per alcune ore guidata dalle imbarcazioni di una società locale di salvataggio, prima di incagliarsi nuovamente e di rimanere ancora immobile. Un gruppo privato ha tentato di liberarla con alcuni escavatori, ma l'operazione non ha avuto successo e ora il cetaceo si è di nuovo bloccato.
Prossimi video
Elezioni Bulgaria, trionfa il filo russo Rumen Radev
Mondo
Pakistan, sicurezza rafforzata per colloqui USA-Iran
Mondo
Sky TG24 a Dahiyeh, roccaforte di Hezbollah
Mondo
USA sequestrano nave iraniana nel Golfo dell’Oman
Mondo
Terremoto Giappone, scossa magnitudo 7.5 avvertita a Tokyo
Mondo
Nuova Zelanda, allagamenti e frane a Wellington
Mondo
Guerra Iran, media: Teheran respinge secondo round colloqui
Mondo