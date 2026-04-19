Usa, tornado nell'Illinois: gravi danni, in 16mila al buio

Un violento tornado ha colpito la comunità di Lena, nell'Illinois, provocando ingenti danni a edifici e infrastrutture. Il passaggio della tempesta ha scoperchiato abitazioni e abbattuto linee elettriche, lasciando oltre 16mila utenze al buio in tutta l'area occidentale dello Stato. Squadre di soccorso e residenti sono impegnati nella rimozione dei detriti e nella messa in sicurezza delle strade interrotte dalla caduta di alberi e pali della luce.