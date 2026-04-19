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Pechino, robot batte record umano nella mezza maratona

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A Pechino un robot umanoide ha stabilito un nuovo record mondiale nella mezza maratona, fermando il cronometro a 50 minuti e 26 secondi. La macchina, sviluppata per il produttore Honor e dotata di navigazione autonoma, ha superato di quasi sette minuti il record umano detenuto dall'ugandese Jacob Kiplimo. La corsa si è svolta su corsie separate tra umani e macchine per evitare incidenti o collisioni. La prestazione segna un'accelerazione tecnologica impressionante rispetto ai test dello scorso anno, quando i robot erano caduti ripetutamente e il migliore aveva impiegato più di due ore e 40 minuti per terminare la gara.

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