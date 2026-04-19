A Manhattan un agente a cavallo ha inseguito una presunta ladra fra le strade trafficate, riuscendo a fermarla dopo una breve fuga. Le immagini della bodycam mostrano il cavallo muoversi tra le auto mentre il poliziotto intima alla sospetta di fermarsi. Recuperata anche la borsa rubata.
Prossimi video
Manhattan, agente a cavallo rincorre e arresta una ladra
Mondo
Hormuz, nessuna nave passa dall'annuncio dell'Iran
Mondo
Madrid, in migliaia per l'oppositrice venezuelana Machado
Mondo
Pechino, robot batte record umano nella mezza maratona
Mondo
USA, paracadutista si schianta contro tabellone allo stadio
Mondo
Papa Leone invita alla pace e smorza lo scontro con Trump
Mondo
Allarme carburante, voli a rischio in Europa
Mondo