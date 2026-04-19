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Manhattan, agente a cavallo rincorre e arresta una ladra

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A Manhattan un agente a cavallo ha inseguito una presunta ladra fra le strade trafficate, riuscendo a fermarla dopo una breve fuga. Le immagini della bodycam mostrano il cavallo muoversi tra le auto mentre il poliziotto intima alla sospetta di fermarsi. Recuperata anche la borsa rubata.

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