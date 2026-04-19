Libano, tregua tra le macerie nel villaggio di Debbine

Le immagini dal villaggio di Debbine mostrano la distruzione nel sud del Libano dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco concordato con Israele. L'intesa, che prevede una sospensione delle ostilità per dieci giorni, è finalizzata all'avvio dei negoziati di pace mediati dagli Stati Uniti. L'accordo non prevede tuttavia il ritiro delle truppe israeliane dall'area a sud del fiume Litani, una zona che rappresenta circa l'8% del territorio nazionale e dove interi villaggi sono stati distrutti.