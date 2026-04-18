Il Papa, appello alla speranza per il Camerun

Davanti a oltre 200mila fedeli a Yaoundé, Papa Leone ha invitato il Camerun a non perdere la speranza nonostante il conflitto nelle due regioni anglofone del Paese, che da anni provoca vittime e instabilità. Nel suo messaggio ha richiamato alla fede come forza nei momenti più difficili. Il viaggio prosegue in Angola, prossima tappa del tour africano, dove affronterà anche il tema dello sfruttamento delle risorse naturali.