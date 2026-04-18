Il Papa, appello alla speranza per il Camerun

Davanti a oltre 200mila fedeli a Yaoundé, Papa Leone ha invitato il Camerun a non perdere la speranza nonostante il conflitto nelle due regioni anglofone del Paese, che da anni provoca vittime e instabilità. Nel suo messaggio ha richiamato alla fede come forza nei momenti più difficili. Il viaggio prosegue in Angola, prossima tappa del tour africano, dove affronterà anche il tema dello sfruttamento delle risorse naturali.
Prossimi video
Teheran richiude Hormuz, spari contro navi mercantili
Mondo
Madrid, leader progressisti uniti contro le destre radicali
Mondo
Tirana, scontri alla manifestazione contro il premier Rama
Mondo
Libano, secondo giorno di tregua: sfollati rientrano al Sud
Mondo
Frana in Perù, 172 evacuati nella provincia di El Dorado
Mondo
Riapre Hormuz, Trump: "Senza pace blocco porti resta"
Mondo
Papa in Camerun: "Grandezza non si valuta su ricchezza"
Mondo