Israele-Libano, dieci giorni di tregua per trattare la pace

Israele e Libano hanno avviato un cessate il fuoco di 10 giorni per favorire le trattative verso un accordo di pace permanente. A Beirut e Sidone la popolazione libanese è scesa in strada per festeggiare la tregua tra fuochi d'artificio e canti di vittoria. "Abbiamo l'opportunità di raggiungere un accordo di pace storico con il Libano", ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu. "Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo periodo importante - ha scritto invece su Truth il presidente Usa Donald Trump -. Sarà un grande momento per loro se lo faranno. Basta morti, dobbiamo avere la pace".