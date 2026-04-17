Hormuz, Volenterosi verso una missione navale di pace

Riunione dei “Volenterosi” sullo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio globale. Francia e Regno Unito propongono una coalizione navale internazionale per garantire la libertà di navigazione. Macron chiede la riapertura “piena e incondizionata” dello stretto e la protezione del traffico commerciale. Partecipano Germania e Italia, disponibile a iniziative multilaterali. A Londra conferenza per definire missione, regole d’ingaggio e assetti.
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