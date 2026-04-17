Barcellona, Sánchez e Lula rilanciano il dialogo globale

A Barcellona il premier Pedro Sánchez e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva aprono il vertice “Global Progressive Mobilisation”. Lula accolto con onori militari. L’incontro riunisce leader e movimenti della sinistra globale per rafforzare il multilateralismo e contrastare l’ascesa delle destre, anche alla luce delle tensioni internazionali legate alle posizioni di Donald Trump. Sabato previsto un secondo summit sulla difesa della democrazia.