Barcellona, Sánchez e Lula rilanciano il dialogo globale

A Barcellona il premier Pedro Sánchez e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva aprono il vertice “Global Progressive Mobilisation”. Lula accolto con onori militari. L’incontro riunisce leader e movimenti della sinistra globale per rafforzare il multilateralismo e contrastare l’ascesa delle destre, anche alla luce delle tensioni internazionali legate alle posizioni di Donald Trump. Sabato previsto un secondo summit sulla difesa della democrazia.
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