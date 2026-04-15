Vance e Trump attaccano il Papa su Gaza e Iran

JD Vance è stato contestato durante un evento in Georgia mentre difendeva la linea su Gaza e invitava il Papa alla prudenza. Donald Trump ha attaccato il pontefice sulla piattaforma Truth Social, ribadendo la sua posizione contro il nucleare iraniano. Il Papa ha confermato che continuerà a criticare il conflitto.
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