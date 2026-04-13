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Parigi, torna la lotteria "Un Picasso per 100 euro"

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A Parigi il 14 aprile andrà in scena la terza edizione di "Un Picasso per 100 euro", lotteria benefica internazionale che con soli 100 € di spesa consente di diventare proprietari di un'opera del celebre pittore dal valore di un milione di euro. In palio quest'anno ci sarà "Tete de Femme", gouache cubista dipinta da Pablo Picasso nel 1941, e il fortunato vincitore verrà estratto tra 120mila biglietti da 100 euro ciascuno. Dei dodici milioni ricavati dalla lotteria, uno verrà utilizzato per acquistare il disegno a tempera da Opera Gallery, i restanti undici milioni invece verranno interamente donati alla "Fondation Recherche Alzheimer".

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