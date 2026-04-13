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Artemis II, l'astronauta Koch riabbraccia il suo cane

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Dopo essere tornata sulla Terra dalla storica missione spaziale Artemis II, l’astronauta Christina Koch, è corsa a riabbracciare il suo cane, Sadie. La 47enne faceva parte di un equipaggio di quattro membri che si è spinto a oltre 400mila chilometri di distanza dalla Terra, più lontano nello spazio di quanto chiunque avesse mai volato prima.

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