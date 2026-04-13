Furti in gioiellerie tra Italia e Spagna, 4 arresti a Roma

La polizia spagnola e italiana hanno smantellato una cellula itinerante di ladri specializzati in furti di gioielli, arrestando quattro persone residenti a Roma. Il gruppo è ritenuto responsabile di 21 colpi in gioiellerie in tutta la Spagna, alcuni risalenti a 10 anni fa, per un bottino complessivo di oltre 500mila euro. Gli arrestati raggiungevano la Spagna dall'Italia, non lasciavano tracce negli hotel, cambiavano frequentemente auto e telefono e percorrevano ogni giorno centinaia di chilometri tra diverse località. Per mettere a segno i furti, due donne entravano nella gioielleria e mentre una distraeva il dipendente l'altra sottraeva i gioielli dal bancone del negozio.