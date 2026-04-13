Elezioni Ungheria, trionfa Magyar: "Liberato il Paese"

Peter Magyar ha vinto le elezioni in Ungheria, ponendo fine ai 16 anni di governo di Viktor Orban, che ha ammesso la sconfitta definendo il risultato "doloroso". Dal palco in piazza Batthyany a Budapest, davanti a una folla esultante, Magyar ha dichiarato: "Insieme abbiamo liberato l'Ungheria e ci siamo sbarazzati del regime di Orbán". Il leader di Tisza ha annunciato una maggioranza dei due terzi in parlamento e assicurato che "la transizione sarà pacifica".
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