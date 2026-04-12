Guerra Iran, la situazione nello stretto di Hormuz. VIDEO

Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, il canale rimane chiuso e le navi passano col contagocce, con mezzo migliaio di petroliere bloccate nel Golfo Persico e altrettante nel mare Arabico, tra mine e pedaggi. Il punto nel Wall di Lorenzo Gaggi
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