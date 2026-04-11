Missione Artemis II, Ritorno alla Luna. VIDEO

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Missione Artemis II, Ritorno alla Luna. Lo speciale di Sky TG24. VIDEO

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Dalla partenza da Cape Canaveral all'ammaraggio nella notte italiana dell'11 aprile. Il viaggio di Orion e dell'equipaggio composto dagli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen ha segnato un nuovo momento storico per l'esplorazone dello Spazio, portando l'uomo a una distanza dalla Terra mai raggiunta prima. Il racconto nello speciale di Marta Meli per Sky TG24

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