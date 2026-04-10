Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spagna, bus di turisti inglesi esce di strada: un morto

Mondo

Grave incidente stradale sull'isola di La Gomera, nelle Canarie, dove un autobus con a bordo turisti britannici è precipitato in un dirupo lungo la strada GM-2. Il bilancio provvisorio è di una vittima e 27 feriti, di cui tre in condizioni critiche. Tutti gli occupanti del mezzo, cittadini del Regno Unito, e l'autista sono stati soccorsi e trasferiti presso l’ospedale Nuestra Senora de Guadalupe.

Prossimi video

Spagna, bus di turisti inglesi esce di strada: un morto

Mondo

Elezioni Ungheria, le ultime battute di campagna elettorale

Mondo

Ungheria, chi è Peter Magyar, il grande rivale di Victor Orban

Mondo

Missione Artemis II, attesa per il rientro sulla Terra

Mondo

Colloqui Usa-Iran, rafforzata la sicurezza in Pakistan

Mondo

Gaza, situazione è catastrofica a 6 mesi da cessate il fuoco

Mondo