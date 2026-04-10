Spagna, bus di turisti inglesi esce di strada: un morto

Grave incidente stradale sull'isola di La Gomera, nelle Canarie, dove un autobus con a bordo turisti britannici è precipitato in un dirupo lungo la strada GM-2. Il bilancio provvisorio è di una vittima e 27 feriti, di cui tre in condizioni critiche. Tutti gli occupanti del mezzo, cittadini del Regno Unito, e l'autista sono stati soccorsi e trasferiti presso l’ospedale Nuestra Senora de Guadalupe.
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