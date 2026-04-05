L'Indonesia piange tre caschi blu uccisi in Libano

L’Indonesia ha sepolto con onori militari tre dei suoi soldati uccisi mentre prestavano servizio nella missione di pace dell’ONU in Libano. Le salme sono state rimpatriate e sepolte nelle loro città d’origine, in cerimonie segnate da bandiere nazionali e salve d’onore. Il governo di Jakarta ha definito gli attacchi “inaccettabili” e ha chiesto una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fare luce sull’accaduto e rafforzare la protezione dei peacekeeper.
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