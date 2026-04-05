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L'Indonesia piange tre caschi blu uccisi in Libano

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L’Indonesia ha sepolto con onori militari tre dei suoi soldati uccisi mentre prestavano servizio nella missione di pace dell’ONU in Libano. Le salme sono state rimpatriate e sepolte nelle loro città d’origine, in cerimonie segnate da bandiere nazionali e salve d’onore. Il governo di Jakarta ha definito gli attacchi “inaccettabili” e ha chiesto una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fare luce sull’accaduto e rafforzare la protezione dei peacekeeper.

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