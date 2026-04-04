Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Sky TG25 - Iran, alle spalle cinque settimane di guerra

Mondo
Alessio Viola

Alessio Viola

Nella nuova puntata di Sky TG25, condotta da Alessio Viola, si parla di guerra in Iran a cinque settimane dall'inizio del conflitto. Ospiti Nicola Pedde, direttore Igs, Institute for Global Studies; il generale Giorgio Battisti, presidente della Commissione militare del comitato atlantico italiano; Roberto Sommella, direttore di MF Milano Finanza

TAG:

Prossimi video

Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio

Mondo

Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano

Mondo

Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile

Mondo

Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua

Mondo

Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace

Mondo

Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Mondo