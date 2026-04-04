Sky TG25 - Iran, alle spalle cinque settimane di guerra

Nella nuova puntata di Sky TG25, condotta da Alessio Viola, si parla di guerra in Iran a cinque settimane dall'inizio del conflitto. Ospiti Nicola Pedde, direttore Igs, Institute for Global Studies; il generale Giorgio Battisti, presidente della Commissione militare del comitato atlantico italiano; Roberto Sommella, direttore di MF Milano Finanza
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