Cuba, crollo del turismo: presenze dimezzate nel 2026

Il turismo a Cuba è in ginocchio a causa delle sanzioni statunitensi sulle forniture di petrolio. La carenza di carburante, le cancellazioni dei voli e i continui blackout hanno spinto molti governi a sconsigliare i viaggi sull'isola. All'Avana le strade sono deserte e le presenze internazionali, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di Statistica, a febbraio sono crollate di oltre il 50% rispetto all’anno scorso. Molti ristoranti e hotel sono stati costretti a chiudere e le attività storiche, come i tour sulle auto d'epoca, sono ora sull'orlo del fallimento.
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