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Sicurezza energetica, premier Meloni nel Golfo del Persico

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La premier Giorgia Meloni è in missione nel Golfo per rafforzare la cooperazione energetica e siglare nuovi accordi. l' obiettivo è diversificare le forniture, puntare su gas e rinnovabili e consolidare il ruolo dell’Italia come hub energetico nel Mediterraneo in un contesto geopolitico instabile.

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