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Summit alla Casa Bianca, robot sul palco con Melania Trump

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Alla Casa Bianca il robot umanoide "Figure 3" ha affiancato Melania Trump sul palco per l'apertura del summit "Fostering the Future Together Global Coalition". Il robot si è presentato agli ospiti dichiarando di essere stato costruito negli Stati Uniti. All'evento, mirato a diffondere anche tecnologie avanzate e intelligenza artificiale a tutela dei minori online, erano presenti anche altre first lady, tra cui la francese Brigitte Macron.

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