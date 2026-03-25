Summit alla Casa Bianca, robot sul palco con Melania Trump

Alla Casa Bianca il robot umanoide "Figure 3" ha affiancato Melania Trump sul palco per l'apertura del summit "Fostering the Future Together Global Coalition". Il robot si è presentato agli ospiti dichiarando di essere stato costruito negli Stati Uniti. All'evento, mirato a diffondere anche tecnologie avanzate e intelligenza artificiale a tutela dei minori online, erano presenti anche altre first lady, tra cui la francese Brigitte Macron.
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