L'ex presidente brasiliano, attualmente detenuto per accuse di "tentato golpe", è stato trasportato in ospedale a Brasilia dopo aver accusato un malore in cella durante la notte. Il bollettino medico ha confermato la presenza di una "broncopolmonite batterica bilaterale" e per questo è stato "sottoposto a trattamento con antibiotici per via endovenosa"

È stato trasferito in terapia intensiva Jair Bolsonaro, l’ex presidente brasiliano che questa mattina era stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore in cella. Come confermato dal bollettino medico dell’ospedale Df Star di Brasilia, Bolsonaro è arrivato in ospedale con "febbre alta, calo della saturazione di ossigeno, sudorazione e brividi". Gli esami, si legge ancora nella nota, hanno confermato la presenza di una "broncopolmonite batterica bilaterale di probabile origine aspirativa". Per curare la broncopolmonite, l'ex capo dello Stato è stato “sottoposto a trattamento con antibiotici per via endovenosa e supporto clinico non invasivo".

In carcere per “tentato golpe”

Jair Bolsonaro sta scontando dal 15 gennaio una condanna a 27 anni e tre mesi di carcere per tentato golpe. Il suo avvocato, Paulo Cunha Bueno, dopo il malore dell’ex leader brasiliano è tornato ancora una volta a insistere sulla necessità di trasferirlo agli arresti domiciliari vista la gravità della sua situazione. Bolsonaro, infatti, entra ed esce dall’ospedale dal 2018, quando venne accoltellato durante la campagna presidenziale. Da allora è stato ricoverato più volte ed è stato sottoposto a vari interventi chirurgici per curare le complicazioni derivanti dalla ferita all'addome.