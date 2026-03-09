Nato, soldati norvegesi e marines si esercitano nell’Artico

Ha preso il via nell’Artico “Cold Response 26”, esercitazione congiunta tra USA e alleati NATO. L’esercitazione coinvolgerà circa 25mila militari, provenienti da 14 nazioni. Gli Stati Uniti saranno presenti con circa 4.000 soldati. Le operazioni si terranno per lo più nella Norvegia settentrionale e in Finlandia.
