Odessa, concerto all’alba sul Mar Nero dopo i raid

A Odessa torna il concerto all’alba sul Mar Nero del pianista ucraino Igor Yanchuk. Centinaia di persone si sono radunate sul lungomare per ascoltare la musica al sorgere del sole, inaugurando la riapertura della stagione dopo la pausa invernale. Per molti residenti è stato un momento di calma e serenità in una città colpita poche ore prima da attacchi russi con droni e missili contro infrastrutture portuali.