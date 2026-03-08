Odessa, concerto all’alba sul Mar Nero dopo i raid

A Odessa torna il concerto all’alba sul Mar Nero del pianista ucraino Igor Yanchuk. Centinaia di persone si sono radunate sul lungomare per ascoltare la musica al sorgere del sole, inaugurando la riapertura della stagione dopo la pausa invernale. Per molti residenti è stato un momento di calma e serenità in una città colpita poche ore prima da attacchi russi con droni e missili contro infrastrutture portuali.
Prossimi video
Tajani: "Non ho conferme attacco Emirati a Teheran"
Mondo
Tornado mortale devasta area di Union City, Michigan
Mondo
Attivista per Iran Rayhane Tabrizi: "Popolo spera in aiuto per arrivare a libertà"
Mondo
Raid su depositi petroliferi a Teheran: rischio piogge acide
Mondo
Guerra in Iran, in Libano le scuole di Beirut trasformate in rifugi
Mondo
Indore esplode di colori per il festival Rang Panchami
Mondo
8 marzo, Papa: riconosciamo pari dignità tra uomo e donna
Mondo