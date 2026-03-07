Offerte Sky
Produttori di droni ucraini vendono a Usa e Paesi del Golfo

Mondo

L'Ucraina è pronta a esportare i droni intercettori P1-SUN negli Stati Uniti e in Medio Oriente per contrastare i velivoli iraniani. Il produttore SkyFall ha dichiarato di poter produrre 50mila unità al mese. Volodymyr Zelenskiy ha confermato l'assistenza agli alleati: "Forniremo aiuto in risposta a una richiesta degli Stati Uniti"

