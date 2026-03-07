Produttori di droni ucraini vendono a Usa e Paesi del Golfo

L'Ucraina è pronta a esportare i droni intercettori P1-SUN negli Stati Uniti e in Medio Oriente per contrastare i velivoli iraniani. Il produttore SkyFall ha dichiarato di poter produrre 50mila unità al mese. Volodymyr Zelenskiy ha confermato l'assistenza agli alleati: "Forniremo aiuto in risposta a una richiesta degli Stati Uniti"
Prossimi video
Attacco a Bassora, le compagnie petrolifere evacuano il personale straniero
Mondo
Raid su Beirut, oltre 200 morti e 300mila sfollati
Mondo
Guerra in Iran, blitz IDF in Libano: decine di vittime
Mondo
Sky TG24 Timeline, Conflitto iraniano impatta anche sulla striscia di Gaza
Mondo
Guerra Iran, le immagini di una settimana di guerra
Mondo
Thailandia, migliaia di fedeli al rito dei tatuaggi sacri
Mondo
Guerra in Iran , rientro crocieristi in Italia da Dubai
Mondo